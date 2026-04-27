تحذير إسرائيلي من تحرك الجيش المصري قرب مستوطنات حدودية

الوكيل الإخباري- طالب عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتدخل العاجل بعد معلومات عن نية الجيش المصري إجراء تدريبات على بعد 100 متر من الحدود.



وقالت إذاعة "emess" الإسرائيلية إن عضو الكنيست تسفي سوكوتس أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعو فيها إلى تدخل فوري في ضوء معلومات عن نية الجيش المصري إجراء تدريبات رماية على بعد نحو 100 متر فقط من الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وأضافت الإذاعة العبرية أن خلفية توجه سوكوتس تستند إلى تحذيرات نقلت إلى منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من السياج، وبحسب عضو الكنيست فإن الأمر يتعلق بتطور أمني سياسي خطير يجب التعامل معه في أسرع وقت ممكن.