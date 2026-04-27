تحذير إسرائيلي من تحرك الجيش المصري قرب مستوطنات حدودية

وقالت إذاعة "emess" الإسرائيلية إن عضو الكنيست تسفي سوكوتس أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعو فيها إلى تدخل فوري في ضوء معلومات عن نية الجيش المصري إجراء تدريبات رماية على بعد نحو 100 متر فقط من الحدود الجنوبية لإسرائيل.
وأضافت الإذاعة العبرية أن خلفية توجه سوكوتس تستند إلى تحذيرات نقلت إلى منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من السياج، وبحسب عضو الكنيست فإن الأمر يتعلق بتطور أمني سياسي خطير يجب التعامل معه في أسرع وقت ممكن.
وشدد النائب المتشدد بالكنيست في رسالته على أن "نشاط الجيش المصري بنيران حية ملاصقا للحدود الدولية يثير أسئلة صعبة بشأن الاستعداد الإسرائيلي وقد يؤثر على أمن السكان في المنطقة".
-
أخبار متعلقة
-
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في حالة جاهزية بالشرق الأوسط
-
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في البقاع والجنوب
-
الرئيس اللبناني: لم نخن الوطن .. والخائن هو من يجر وطنه للحرب لخدمة مصالح خارجية
-
ترامب يترأس الاثنين اجتماع أزمة بشأن إيران
-
سوريا تعلن تفكيك خلية إرهابية في حمص ومصادرة كمية أسلحة كبيرة
-
وزير الخارجية الألماني: الردع ضروري في ظل التهديدات النووية
-
قائد فيلق القدس: ساحات المقاومة أقوى من أي وقت مضى
-
الاحتلال يعلن تدمير أكثر من 50 موقعًا لحزب الله في جنوب لبنان