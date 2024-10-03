تحذير إيراني جديد لإسرائيل

وقال : لدينا الاستعداد الكامل لمواجهة أي عدوان إرهابي من جانب الكيان الإسرائيلي.
واردف : إذا اعتدى الكيان الصهيوني علينا سيتلقى ردا قويا على غرار عملية "الوعد الصادق 2".
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق 85 صاروخًا من لبنان إلى أراضي الجليل
-
بايدن : إسرائيل لن ترد اليوم على إيران
-
اللواء السادس الاسرائيلي يبدأ القتال في جنوب لبنان
-
إعلام عبري: الرضوان حاولت اختطاف جثة جندي
-
لبنان يشكو إسرائيل مجددا لمجلس الأمن الدولي
-
استشهاد 1974 شخصا منذ بدء العدوان على لبنان
-
روسيا تجلي رعاياها من لبنان
-
تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس