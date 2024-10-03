تحذير إيراني جديد لإسرائيل

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الوكيل الإخباري- حذر نائب وزير الخارجية الإيراني اسرائيل مما وصفها بارتكاب أي أخطاء بانتهاك السيادة الايرانية واستهداف المصالح الايرانية ، مهددا برد فوري صارم. اضافة اعلان





وقال : لدينا الاستعداد الكامل لمواجهة أي عدوان إرهابي من جانب الكيان الإسرائيلي.



واردف : إذا اعتدى الكيان الصهيوني علينا سيتلقى ردا قويا على غرار عملية "الوعد الصادق 2".