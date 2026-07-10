تحذير إيراني شديد اللهجة لإسرائيل: لن تبقوا في مأمن وستطالكم النيران

07:22 م

الوكيل الإخباري- وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل من مغبة الانضمام إلى الضربات الأمريكية ضد إيران. اضافة اعلان





وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قتالي تام. وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن تل أبيب مستعدة للمشاركة في الهجمات الأمريكية إذا طُلب منها ذلك.



ونقلت وكالة فارس عن ذو القدر قوله: "أي هجوم على البنية التحتية لإيران سيُقابل بإجراءات مماثلة. ولن تكون إسرائيل بمعزل عن هذا الرد".



وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية أن البيت الأبيض يحاول منع تل أبيب من المشاركة في الضربات، وسط مخاوف في واشنطن من أن يؤدي تدخل حليفتها إلى فقدان السيطرة على الأوضاع.



وكانت طهران وواشنطن قد وقعتا في يونيو الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري، إلا أن الولايات المتحدة استأنفت القصف ليل الثامن من يوليو. وبحسب الرئيس دونالد ترامب، جاءت هذه الخطوة ردا على التحركات الإيرانية ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، وهدد بزيادة حدة الضربات في حال تكرار مثل هذه الحوادث.



وفي المقابل، تشن إيران ضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة في دول الشرق الأوسط، فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الأمريكي بأنه انتهاك صارخ للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.









