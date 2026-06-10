الخميس 2026-06-11 01:23 ص

تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:57 م
الوكيل الإخباري- صرح مصدر استخباراتي إيراني في مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء بأن طهران "تراقب عن كثب جميع تحركات القوات الأمريكية في المنطقة، برا وجوا".اضافة اعلان


وأكد المصدر الاستخباراتي لـ"فارس": "كما سبق التحذير، فإن أي تحرك عسكري ضد إيران من أي دولة - سواء على أراضيها أو في مجالها الجوي - سيُعتبر هدفا مشروعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي وكالة مهر: اشتباكات بحرية بين قوات إيرانية وأمريكية جنوبا

التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: اعتراض صاروخ كروز بمحافظة بوشهر جنوبا

ارشيفية

عربي ودولي التفلزيون الإيراني: 5 مقذوفات استهدفت موقعا في ميناب جنوبا

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم

تعبيرية

عربي ودولي أكسيوس: الضربات الأميركية الجديدة على إيران بدأت

مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة

عربي ودولي مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي وزير الحرب الأمريكي: الهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا

ب

عربي ودولي تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة



 
 






الأكثر مشاهدة

 