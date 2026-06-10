تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة

وأكد المصدر الاستخباراتي لـ"فارس": "كما سبق التحذير، فإن أي تحرك عسكري ضد إيران من أي دولة - سواء على أراضيها أو في مجالها الجوي - سيُعتبر هدفا مشروعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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