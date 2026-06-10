تحذير إيراني شديد اللهجة لدول المنطقة

11:57 م

الوكيل الإخباري- صرح مصدر استخباراتي إيراني في مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء بأن طهران "تراقب عن كثب جميع تحركات القوات الأمريكية في المنطقة، برا وجوا". اضافة اعلان





وأكد المصدر الاستخباراتي لـ"فارس": "كما سبق التحذير، فإن أي تحرك عسكري ضد إيران من أي دولة - سواء على أراضيها أو في مجالها الجوي - سيُعتبر هدفا مشروعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".





