تحذير ايطالي من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة

05:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726264 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي السبت، من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة ردا على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين. اضافة اعلان





وفي حديثه خلال منتدى أعمال بالقرب من ميلانو، قال جورجيتي إن إيطاليا تهدف إلى "خفض التصعيد" مع الولايات المتحدة.



وأضاف "يتعين علينا تجنب إطلاق سياسة الرسوم الجمركية المضادة التي قد تضر بالجميع وخاصة بنا".