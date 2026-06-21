تحذير دولي من تصاعد التوترات العسكرية حول الأبيض في السودان

وحضّ أعضاء المجلس، في بيان، القوات المذكورة على "وقف هجومها فوراً على الأبيض"، لافتين إلى وجود "تعزيزات عسكرية كبيرة" حول المدينة.
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