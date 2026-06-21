تحذير دولي من تصاعد التوترات العسكرية حول الأبيض في السودان

12:10 ص

الوكيل الإخباري- أعرب مجلس الأمن الدولي، السبت، عن قلقه البالغ حيال "خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق" في مدينة الأبيض السودانية الكبيرة، حيث تخشى الأمم المتحدة من هجوم تشنه قوات الدعم السريع. اضافة اعلان





وحضّ أعضاء المجلس، في بيان، القوات المذكورة على "وقف هجومها فوراً على الأبيض"، لافتين إلى وجود "تعزيزات عسكرية كبيرة" حول المدينة.





