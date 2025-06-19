تحذير روسي لإسرائيل بشأن مفاعل بوشهر الإيراني

كما جدّدت روسيا تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة التدخل العسكري المباشر في الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز، ويواصل استهداف منشآت أخرى.
وتُعد محطة بوشهر محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة لتوليد الكهرباء في إيران، وتقع على ساحل الخليج، وتستخدم المحطة وقودًا روسيًا تسترده موسكو بعد الاستهلاك للحد من مخاطر الانتشار النووي.
وأعلنت السفارة الروسية في إيران، في بيان صدر الخميس، أن محطة بوشهر تعمل بشكل طبيعي، وأنها لم ترصد أي تهديدات أمنية حتى اللحظة.
سكاي نيوز
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