تحذير سعودي هام بخصوص أداء فريضة الحج

الوكيل الإخباري- حذّرت وزارة الحج والعمرة السعودية من إعلانات عن حملات حج وهمية ومضللة، تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدّعي توفير السكن والنقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

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وأكدت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام على تصريح حج عبر منصة "نسك"، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".



وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة، مشيرة إلى أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج، ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، وأن محاولة أداء فريضة الحج من دون تصريح تُعدّ مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.