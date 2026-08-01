تحذير شديد الخطورة للأمريكيين في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين بالشرق الأوسط من تصعيد محتمل في المنطقة والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر.

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وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم.