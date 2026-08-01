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تحذير شديد الخطورة للأمريكيين في الشرق الأوسط

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أرشيفية
 
السبت، 01-08-2026 05:31 م

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين بالشرق الأوسط من تصعيد محتمل في المنطقة والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر.

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وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم.


وأضافت أن على الأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد.

 
 


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