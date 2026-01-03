الوكيل الإخباري- قال الخبير الأمريكي دانيال ديفيس عبر قناة ماريو نوفل على "يوتيوب" إن "على الغرب إدراك أن روسيا سترد على الاستفزازات الموجهة ضدها".



وأضاف ديفيس"إذا كنتم تريدون أن تقولوا: كيف يجرؤون؟ فأنا أحذركم: كونوا مستعدين لإجراءات انتقامية." "إذا صعّدتم الموقف، ورفعتم مستوى المخاطر، فستحصلون على النتيجة نفسها".

وأشار ديفيس في الوقت نفسه إلى أن روسيا تلتزم بموقفها التفاوضي وتحدد بشكل متكرر الخطوط الحمراء غير المقبولة لديها، والتي ينتهكها الغرب باستمرار، مما يعرقل تسوية النزاع.



صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الانتكاسات على الجبهة يجب أن تدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات الآن.



وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" بأنه إما تحرير المناطق التي تسيطر عليها كييف بالقوة، أو انسحاب القوات الأوكرانية ووقف عمليات القتل هناك.