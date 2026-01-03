وأضاف ديفيس"إذا كنتم تريدون أن تقولوا: كيف يجرؤون؟ فأنا أحذركم: كونوا مستعدين لإجراءات انتقامية." "إذا صعّدتم الموقف، ورفعتم مستوى المخاطر، فستحصلون على النتيجة نفسها".
وأشار ديفيس في الوقت نفسه إلى أن روسيا تلتزم بموقفها التفاوضي وتحدد بشكل متكرر الخطوط الحمراء غير المقبولة لديها، والتي ينتهكها الغرب باستمرار، مما يعرقل تسوية النزاع.
صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الانتكاسات على الجبهة يجب أن تدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات الآن.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي" بأنه إما تحرير المناطق التي تسيطر عليها كييف بالقوة، أو انسحاب القوات الأوكرانية ووقف عمليات القتل هناك.
-
أخبار متعلقة
-
سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس
-
تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية
-
إضاءة ولاية نيويورك باللون الأخضر احتفالاً بتراث وثقافة الأميركيين المسلمين
-
أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف
-
ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"
-
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
-
أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك
-
الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن