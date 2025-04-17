تحذير كوري شمالي حاد ردا على المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية بيانا شديد اللهجة قالت فيه إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بـ"إثارة التوترات" بشبه الجزيرة الكورية عبر تدريباتهما العسكرية المشتركة.



وحذرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيانها الصادر أمس الأربعاء من أنها "سوف تردع أي محاولة عدوانية من قبل الحليفتين".

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وجاء البيان بعد يوم من إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفات أمريكية من طراز "بي-1بي" فوق شبه الجزيرة "في إظهار للقوة ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية"، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".



ووصفت وزارة الدفاع الكورية الشمالية هذا النشر بأنه "إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير من شأنه أن يرفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية".



وأشارت الوزارة إلى نشر الولايات المتحدة "غواصات نووية وقاذفات استراتيجية وحاملات طائرات وغيرها من الأصول الاستراتيجية بشكل علني في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد"، قائلة إن "نشر هذه الأصول أصبح ممارسة عسكرية روتينية".



وحذرت من أن العمل العسكري "الاستعراضي الأمريكي سوف يجلب حتما عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني في البلاد".