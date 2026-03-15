تحركات إسرائيلية جديدة في ثلاث قرى بريف القنيطرة السورية

وأفادت مصادر بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم قرى جباتا الخشب، وصيدا الجولان، وطرنة في ريف محافظة القنيطرة، في خطوة وصفتها المصادر بأنها جزء من نمط تصاعدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية السورية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب وغرب البلاد. فقد شهدت الأيام الماضية اقتحامات مماثلة لمنطقة تلة الظهور بريف القنيطرة، وحوض اليرموك غربي درعا، رافقها نصب حواجز تفتيش مؤقتة، واعتقال عدد من المدنيين، وتقييد حركة السكان.
وتوثق التقارير ممارسات تشمل مداهمة المنازل، وتفتيش المركبات بشكل تعسفي، واعتقال شباب مدنيين دون إبداء أسباب قانونية، بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة في بعض الحالات، ما يثير مخاوف إنسانية وقانونية دولية.
من جهتها، تؤكد الحكومة السورية بشكل متواصل على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الجنوب السوري – سواء كانت عسكرية أو إدارية – باطلة ولاغية قانونًا، ولا ترتّب أي أثر شرعي وفقًا لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وتجدد دمشق دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة سوريا، وحماية المدنيين السوريين من الاعتداءات المتكررة التي تمس أمنهم وكرامتهم.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز
-
السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال في هذا الموعد
-
إيطاليا: الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع أزمة مضيق هرمز
-
الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات واسعة على عدة مناطق في إيران
-
ستارمر: بريطانيا لن تنجر إلى الحرب الإيرانية وفتح مضيق هرمز ليس سهلا
-
عراقجي: طهران لم تطلب وقف إطلاق النار
-
الولايات المتحدة تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار