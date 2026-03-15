الإثنين 2026-03-16 06:54 م

تحركات إسرائيلية جديدة في ثلاث قرى بريف القنيطرة السورية

الأحد، 15-03-2026 12:42 م
الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة في سلسلة من التوغلات المتكررة التي تستهدف القرى الحدودية والممارسات التعسفية بحق المدنيين.


وأفادت مصادر بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم قرى جباتا الخشب، وصيدا الجولان، وطرنة في ريف محافظة القنيطرة، في خطوة وصفتها المصادر بأنها جزء من نمط تصاعدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية السورية، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب وغرب البلاد. فقد شهدت الأيام الماضية اقتحامات مماثلة لمنطقة تلة الظهور بريف القنيطرة، وحوض اليرموك غربي درعا، رافقها نصب حواجز تفتيش مؤقتة، واعتقال عدد من المدنيين، وتقييد حركة السكان.

وتوثق التقارير ممارسات تشمل مداهمة المنازل، وتفتيش المركبات بشكل تعسفي، واعتقال شباب مدنيين دون إبداء أسباب قانونية، بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة في بعض الحالات، ما يثير مخاوف إنسانية وقانونية دولية.

من جهتها، تؤكد الحكومة السورية بشكل متواصل على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة، مشددة على أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الجنوب السوري – سواء كانت عسكرية أو إدارية – باطلة ولاغية قانونًا، ولا ترتّب أي أثر شرعي وفقًا لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وتجدد دمشق دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة سوريا، وحماية المدنيين السوريين من الاعتداءات المتكررة التي تمس أمنهم وكرامتهم.

