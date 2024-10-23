تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء مواقع عسكرية وتكنولوجية في منطقة فيلادلفيا الآن، وقد تؤثر هذه المعضلة ليس فقط على صفقة الأسرى ولكن أيضا على اتفاقية السلام مع مصر.
ويواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وتطوير احتلال محور فيلادلفيا من خلال بناء البنية التحتية والطرق، وتطوير العديد من الوسائل التكنولوجية المتقدمة.
كما قام الجيش الإسرائيلي ببناء طريق مرصوف من شاطئ البحر في رفح إلى معبر كرم أبو سالم، إلى جانب وضع نقاط عسكرية وخطوط إنارة واتصالات ومراقبة في المنطقة.
وأوضحت معاريف، أنه من ناحية أخرى، يحاول المسؤولون في مصر إقناع الأمريكيين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون اتخاذ خطوات عملية أكثر على الأرض بتلك المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.
-
أخبار متعلقة
-
تركيا: ضحايا في هجوم «إرهابي» على مقر شركة
-
أميركا.. 27 جمهورياً يعدون لإصدار قانون مكافحة اضطهاد إسرائيل بالأمم المتحدة
-
استشهاد 5 أشخاص بغارات إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان
-
أوربان: الاتحاد الأوروبي قاد الغرب إلى حرب ميؤوس منها
-
فرنسا بصدد إرسال 3 من أصل 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا
-
استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ4 نقاط
-
ترامب يتقدم بشكوى ضد حزب العمال البريطاني بسبب هاريس
-
هاريس تواجه مخاطر جسيمة في نيفادا وسط إقبال كبير من الجمهوريين