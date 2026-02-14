تحركات بحرية أمريكية تثير التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات

وجاء هذا المنشور الغامض بعد ساعات من تصريحات ترامب للصحفيين، أكد فيها أنه سيرسل حاملة الطائرات "فورد" إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، مضيفاً: "سنحتاج إليها إذا لم نتوصل إلى اتفاق".
وستنضم "فورد"، التي تتمركز حالياً في البحر الكاريبي منذ أشهر، إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" المتواجدة في المنطقة، مما يوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام الإدارة الأمريكية.
وأوضح ترامب أن مصير تواجد السفينتين يرتبط مباشرة بنتيجة المفاوضات، قائلاً: "إذا توصلنا إلى اتفاق، فستغادران قريباً جداً". لكنه عاد وعبّر عن تشاؤمه حيال نوايا طهران، مشيراً إلى أن الإيرانيين "لا يملكون سجلاً حافلاً بالإنجازات في هذا المجال"، واصفاً مواقفهم بأنها "كثيرة الكلام دون فعل".
ولم يُخفِ ترامب تفضيله لتغيير النظام في إيران، معتبراً أنه "قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث"، رغم تحفظه عن تسمية من يرغب في خلافة المرشد علي خامنئي، مكتفياً بالإشارة إلى وجود "أشخاص" مؤهلين لذلك.
وفي تهديد ضمني واضح، قال ترامب: "أعتقد أنهم سينجحون في التفاوض. وإذا لم ينجحوا، فسيكون يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لإيران". وعند سؤاله عما يمكن لإيران فعله لتجنب التصعيد، طالبها بتقديم "الاتفاق الذي كان ينبغي عليهم تقديمه من البداية".
كما أشار إلى أن المنشآت النووية الإيرانية قد "دُمِّرت" في الضربات الأمريكية السابقة، مؤكداً أن أي عمل عسكري مستقبلي سيستهدف "ما تبقى"، معتبراً ذلك "أقل ما يمكن تحقيقه في المهمة"، مع تركيزه على احتمال "الاستيلاء" على ما تبقى من القدرات الإيرانية في حال التصعيد.
بهذا المنشور الصامت، يُرسل ترامب رسالة مزدوجة: دبلوماسية تُبقي الباب مفتوحاً للتفاوض، وعسكرية تُذكّر طهران بثقل القوة الأمريكية في المنطقة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان الفنزويلي يعلن الإفراج عن 17 سجيناً سياسياً
-
واشنطن تجدد رفضها تحمّل أعباء "الناتو" بمفردها
-
مؤتمر ميونيخ للأمن يناقش "أزمة المياه"
-
رويترز: واشنطن تستعد لعمليات قد تمتد لأسابيع في إيران
-
الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط
-
الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش ممكن لكنه "صعب للغاية"
-
ترامب يعلن أنه سيزور فنزويلا من دون تحديد موعد
-
ماكرون: على أوروبا تحديد قواعدها للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا