تحركات تعم أوكرانيا احتجاجا على تقويض زيلينسكي لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري- شهدت العديد من مدن أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف مظاهرات حاشدة احتجاجا على القانون الذي وقعه فلاديمير زيلينسكي والذي ينهي فعليا استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" بأن المتظاهرين تجمعوا في ساحة مسرح إيفان فرانكو، في كييف، وهتفوا بشعارات مثل: "ارفعوا أيديكم عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد'... 'عار! عار!، زيلينسكي شيطان وفاسد".



وبحسب التقديرات، شارك في المظاهرة في كييف ما بين ألف إلى ألفي شخص، وكان من بين المشاركين عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.

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وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن احتجاجات مماثلة تشهدها عدة مدن أخرى من بينها دنيبرو، جيتومير، كريفوي روغ، كروبيفنيتسكي، لفيف، نيكولايف، أوديسا، روفنو، تيرنوبل، خاركوف، خميلنيتسكي، تشيرنيغوف وتشيرنيفتسي.



كما ذكرت أن كل هذا جاء بعد قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد ضد الوزير السابق للوحدة الوطنية ونائب رئيس الوزراء الأسبق أليكسي تشيرنيشوف المتهم بالفساد.



وأثار زيلينسكي موجة غضب واسعة بتوقيعه بشكل سري على قانون مثير للجدل يقيّد هيئات مكافحة الفساد في البلاد.