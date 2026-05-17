تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران

وبحسب ما نقلته صحيفة "داون" الباكستانية عن مصادر دبلوماسية، تزامنت الزيارة مع تأكيدات صادرة عن وسائل إعلام إيرانية رسمية، بينها وكالة "إيرنا"، إضافة إلى تقارير إقليمية أكدت وصول نقوي إلى طهران وبدء لقاءاته الرسمية.
وأشارت التقارير إلى أن هذا التحرك الباكستاني جاء مباشرة عقب رفض الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، للرد الإيراني الأخير على المقترحات الأمريكية، ما دفع إسلام آباد إلى تكثيف جهود الوساطة لتفادي مزيد من التصعيد.
وفور وصوله، التقى الوزير الباكستاني بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني، حيث بحث الجانبان ملفات الأمن المشترك، وضبط الحدود، إلى جانب سبل تفعيل الوساطة السياسية للحفاظ على التهدئة الهشة في المنطقة.
في السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران تلقت "رسائل إيجابية"، معربا عن أمله في أن تتعامل واشنطن بحكمة لدعم هذه الجهود الدبلوماسية ومنع تدهور الأوضاع.
