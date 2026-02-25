تحطم طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي ومقتل قائدها

وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة في محافظة باليكسير (بالي قصر)، وانقطع الاتصال بها لاحقا، وفق المصدر نفسه.
وعُثر في وقت لاحق على حطام الطائرة في المحافظة نفسها، وأفادت وسائل إعلام بوفاة الطيار، لافتة إلى أن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق.
وكان الجيش التركي قد تكبّد خسارة مماثلة في تشرين الثاني الماضي عندما تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 في جورجيا خلال عودتها من أذربيجان، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم العشرين.
وشهدت الأشهر الأخيرة تحطم طائرات أخرى من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية.
