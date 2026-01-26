الإثنين 2026-01-26 10:42 ص

تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص في ولاية مين الأميركية

طائرة
طائرة
 
الإثنين، 26-01-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-  قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن طائرة خاصة تقل ثمانية أشخاص تحطمت عند إقلاعها من مطار بانجور الدولي في ولاية مين مساء الأحد.اضافة اعلان


ولم يُعرف على الفور مصير الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة، ولم تتوفر تفاصيل رسمية تذكر، لكن مسؤولا حكوميا مطلعا على الحادث قال إن حريقا كبيرا اندلع عقب التحطم.

وقال المسؤول الحكومي إن الطائرة كانت قد وصلت إلى ولاية مين بعد رحلة من تكساس.

وقالت إدارة الطيران إن طائرة بومباردييه تشالنجر 600 ذات المحركين النفاثين تحطمت في أثناء إقلاعها من مطار بانجور في نحو الساعة 7:45 مساء وسيتم فتح تحقيق في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

 
 
 


