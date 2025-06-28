تحطم طائرة قرب موسكو ومصرع 4 أشخاص .. التفاصيل

وأفادت المديرية العامة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية في بيان:"وقع حادث تحطم طائرة خفيفة من طراز ياك-18 تي، أعقبه حريق (مكان الحادث) في حقل بالقرب من قرية بانوفو في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو".
وتوجهت فرق الإنقاذ على الفور عند ورود بلاغ عن الحادث الساعة 13:38 بتوقيت موسكو.
وتم إخماد الحريق الذي اندلع على مساحة 5 أمتار مربعة الساعة 14:10 بتوقيت موسكو.
ومن التحقيقات تبيّن أن سبب الحادث خلل فني في المحرك.
روسيا اليوم
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