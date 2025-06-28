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تحطم طائرة قرب موسكو ومصرع 4 أشخاص .. التفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 28-06-2025 04:50 م
الوكيل الإخباري-   لقي أربعة أشخاص حتفهم في تحطم طائرة من طراز "ياك-18 تي" قرب مدينة كولومنا في مقاطعة موسكو.اضافة اعلان


وأفادت المديرية العامة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية في بيان:"وقع حادث تحطم طائرة خفيفة من طراز ياك-18 تي، أعقبه حريق (مكان الحادث) في حقل بالقرب من قرية بانوفو في منطقة كولومنا بمقاطعة موسكو".

وتوجهت فرق الإنقاذ على الفور عند ورود بلاغ عن الحادث الساعة 13:38 بتوقيت موسكو.

وتم إخماد الحريق الذي اندلع على مساحة 5 أمتار مربعة الساعة 14:10 بتوقيت موسكو.

ومن التحقيقات تبيّن أن سبب الحادث خلل فني في المحرك.

روسيا اليوم
 
gnews

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