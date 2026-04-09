تحطم طائرة مسيرة تجريبية مخصصة لمرافقة "F-35" الأمريكية

الوكيل الإخباري- تحطمت في الولايات المتحدة المقاتلة المسيرة التجريبية من طراز FQ-42A، والتي تُعد طائرة مرشحة للعب دور مساعد بدون طيار لطائرتي F-22 وF-35 الحربيتين الأمريكيتين.



وأفادت الشركة المطورة للمسيرة، General Atomics Aeronautical Systems، بأن الحادث وقع في 6 أبريل الجاري أثناء الإقلاع من مطار في صحراء كاليفورنيا.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، بينما تم تعليق الاختبارات الجوية مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة.