تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

الوكيل الإخباري- تحطّمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إي إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي السبت أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية (شمال شرق الهند)، على ما أعلن الجيش الذي لم يورد أي حصيلة ولم يشر إلى عدد الركاب.

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