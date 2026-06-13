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تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

طائرة مروحية
طائرة مروحية
 
السبت، 13-06-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   تحطّمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إي إن-32" تابعة لسلاح الجو الهندي السبت أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية (شمال شرق الهند)، على ما أعلن الجيش الذي لم يورد أي حصيلة ولم يشر إلى عدد الركاب.

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وجاء في بيان مقتضب لسلاح الجو الهندي أن "طائرة من طراز +إي إن-32+ تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث اليوم أثناء هبوطها في جورهات، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".

 
 


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عربي ودولي تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها



 
 






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