تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي عند هبوطها

وجاء في بيان مقتضب لسلاح الجو الهندي أن "طائرة من طراز +إي إن-32+ تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث اليوم أثناء هبوطها في جورهات، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث".
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