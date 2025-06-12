تحطم طائرة هندية تقل أكثر من 200 راكب خلال رحلتها من أحمد أباد إلى لندن

الوكيل الإخباري- أكد مسؤولون في مطار أحمد أباد أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، كانت تقل 200 راكب، تحطمت في المدينة أثناء توجهها إلى لندن الخميس.

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وقالت هيئة الطيران المدني الهندية إن 242 شخصا على متن طائرة إير إنديا التي تحطمت

وأعلنت الخطوط الجوية الهندية، الخميس، أن إحدى طائراتها المتجهة من مدينة أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن تعرّضت لـ"حادث".



وبحسب ما أفاد به مسؤولون في جهاز الإطفاء، فقد تحطمت الطائرة في مدينة أحمد أباد الواقعة غربي الهند.



وقال مسؤول في مطار أحمد أباد: "كان على متن الطائرة أكثر من 200 راكب".