تحطم طائرة هندية تقل أكثر من 200 راكب خلال رحلتها من أحمد أباد إلى لندن

وقالت هيئة الطيران المدني الهندية إن 242 شخصا على متن طائرة إير إنديا التي تحطمت
وأعلنت الخطوط الجوية الهندية، الخميس، أن إحدى طائراتها المتجهة من مدينة أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن تعرّضت لـ"حادث".
وبحسب ما أفاد به مسؤولون في جهاز الإطفاء، فقد تحطمت الطائرة في مدينة أحمد أباد الواقعة غربي الهند.
وقال مسؤول في مطار أحمد أباد: "كان على متن الطائرة أكثر من 200 راكب".
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