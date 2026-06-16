تحطم قاذفة أميركية "بي-52" في كاليفورنيا ولا ناجين في الحادث

وقالت قاعدة إدواردز الجوية إن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص عند تحطمها في الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت أمريكا، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها في موقع الحادث، بينما باشرت السلطات تحقيقًا لتحديد أسبابه.
وأعلنت القاعدة إغلاق المطار وتحويل مسار جميع الرحلات المقررة للهبوط، لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ والاستجابة للحادث.
وأظهرت مشاهد جوية مساحة واسعة متفحمة لم يتبقَّ فيها من الطائرة سوى أجزاء متناثرة، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم وسط انتشار مكثف لفرق الإسعاف والإطفاء.
وتُعد "بي-52 ستراتوفورتريس" من أبرز القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأميركي، إذ دخلت الخدمة في خمسينيات القرن الماضي، وتتمتع بمدى قتالي يصل إلى 16 ألف كيلومتر، مع قدرتها على حمل أسلحة تقليدية ونووية.
وشاركت القاذفة على مدى عقود في عدد من العمليات العسكرية الأميركية، وكان آخرها المهام المرتبطة بالتصعيد الأخير مع إيران.
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