السبت 2026-01-03 10:38 ص

تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية

من موقع التحطم
السبت، 03-01-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري- تحطّمت مروحية خاصة كانت تقل أربعة أشخاص في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية، حسب مكتب شريف مقاطعة بينال.

وذكر المكتب في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن بلاغات وردت إليه صباحا تفيد بتحطم مروحية في الجبال قرب وادي تيليغراف كانيون، جنوبي بلدة سوبيريور في أريزونا.

وأضاف البيان أن فرقا من المكتب انتقلت فورا إلى الموقع، حيث تم رصد المروحية من الجو وقد تأكد تحطمها.

ولا تزال الحالة الصحية للأشخاص الأربعة على متنها غير مؤكدة، إذ يواجه فريق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى الموقع نظرا لوقوعه في منطقة نائية ووعرة.


وقد تولّت جهتا التحقيق المختصتان – وهما المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) والإدارة الفيدرالية للطيران (FAA) – التحقيق في ملابسات الحادث. كما فرضت الإدارة الفيدرالية للطيران قيودا مؤقتة على حركة الطيران فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة.

 

