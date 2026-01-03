تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية

وذكر المكتب في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن بلاغات وردت إليه صباحا تفيد بتحطم مروحية في الجبال قرب وادي تيليغراف كانيون، جنوبي بلدة سوبيريور في أريزونا.
وأضاف البيان أن فرقا من المكتب انتقلت فورا إلى الموقع، حيث تم رصد المروحية من الجو وقد تأكد تحطمها.
ولا تزال الحالة الصحية للأشخاص الأربعة على متنها غير مؤكدة، إذ يواجه فريق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى الموقع نظرا لوقوعه في منطقة نائية ووعرة.
وقد تولّت جهتا التحقيق المختصتان – وهما المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) والإدارة الفيدرالية للطيران (FAA) – التحقيق في ملابسات الحادث. كما فرضت الإدارة الفيدرالية للطيران قيودا مؤقتة على حركة الطيران فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة.
-
أخبار متعلقة
-
سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس
-
تحذير عسكري من واشنطن: انتهاك الخطوط الحمراء الروسية سيكلف الغرب ثمنا باهظا
-
إضاءة ولاية نيويورك باللون الأخضر احتفالاً بتراث وثقافة الأميركيين المسلمين
-
أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف
-
ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"
-
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
-
أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك
-
الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن