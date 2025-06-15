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تحطم مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند

تحطم مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند
تحطم مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند
 
الأحد، 15-06-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري- تحطمت طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص شمال الهند، اليوم الأحد، بسبب أحوال جوية صعبة قرب منطقة جوريكوند الجبلية بإقليم أوتاراخند.اضافة اعلان


وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية أن الطائرة كانت قد اختفت في منطقة "جوريكوند" وهي منطقة ذات تضاريس وعرة وأحوال جوية متقلبة تصعّب عمليات الملاحة فيها.

وقال رئيس وزراء الولاية، "بوشكار سينج دامي"، إن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية والإدارة المحلية الهندية وفرق الإنقاذ الأخرى تواصل تنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ بعد العثور على حطام الطائرة.

ونقلت قناة إنديا توداي التلفزيونية عن مسؤولين قولهم إن الطائرة انحرفت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

بترا
 
gnews

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