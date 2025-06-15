تحطم مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند

وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية أن الطائرة كانت قد اختفت في منطقة "جوريكوند" وهي منطقة ذات تضاريس وعرة وأحوال جوية متقلبة تصعّب عمليات الملاحة فيها.
وقال رئيس وزراء الولاية، "بوشكار سينج دامي"، إن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية والإدارة المحلية الهندية وفرق الإنقاذ الأخرى تواصل تنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ بعد العثور على حطام الطائرة.
ونقلت قناة إنديا توداي التلفزيونية عن مسؤولين قولهم إن الطائرة انحرفت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو
-
الحرس الثوري الإيراني يضرب منشآت وقود الطائرات الإسرائيلية
-
عراقجي: لدينا أدلة على ضلوع أميركا في الاعتداءات الإسرائيلية
-
تصعيد خطير .. إسرائيل توجّه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية الإيرانية
-
الرئيس الإسرائيلي يصف صباح اليوم بـ"الحزين والصعب"
-
غروسي: منشآت إيران النووية لم تتعرض لمزيد من الأضرار
-
8 قتلى و أكثر من 200 جريح في إسرائيل بعد قصف إيراني عنيف
-
وكالة فارس: الهجوم الأخير على تل أبيب تم بصواريخ قاسم سليماني الباليستية