تحطم مروحية في أستراليا ومقتل طيارها

الوكيل الإخباري- اصطدمت طائرة هليكوبتر بسطح فندق في مدينة كيرنز السياحية شمال شرق استراليا، فجر اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل قائدها وإخلاء الفندق من النزلاء، وفق ما أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ذكرت الشرطة في بيان، أنه تم استدعاء أطقم الطوارئ بعد اصطدام طائرة هليكوبتر ذات محركين بسطح فندق تسبب في اندلاع حريق أعلى المبنى وإخلاء حوالي 400 شخص من النزلاء.