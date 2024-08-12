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تحطم مروحية في أستراليا ومقتل طيارها

طائرة هليكوبتر في أستراليا
طائرة هليكوبتر في أستراليا




 

الإثنين، 12-08-2024 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   اصطدمت طائرة هليكوبتر بسطح فندق في مدينة كيرنز السياحية شمال شرق استراليا، فجر اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل قائدها وإخلاء الفندق من النزلاء، وفق ما أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين.


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ذكرت الشرطة في بيان، أنه تم استدعاء أطقم الطوارئ بعد اصطدام طائرة هليكوبتر ذات محركين بسطح فندق تسبب في اندلاع حريق أعلى المبنى وإخلاء حوالي 400 شخص من النزلاء.


وقالت الشرطة إنه تم إعلان حظر الطيران في المنطقة، مشيرة إلى عدم وجود إصابات على الأرض.
وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن الحادث وقع في فندق دوبل تري التابع لسلسلة فنادق هيلتون في مدينة كيرنز التي تعتبر بوابة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

gnews

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