تحطم مروحية في أستراليا ومقتل طيارها

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ذكرت الشرطة في بيان، أنه تم استدعاء أطقم الطوارئ بعد اصطدام طائرة هليكوبتر ذات محركين بسطح فندق تسبب في اندلاع حريق أعلى المبنى وإخلاء حوالي 400 شخص من النزلاء.
وقالت الشرطة إنه تم إعلان حظر الطيران في المنطقة، مشيرة إلى عدم وجود إصابات على الأرض.
وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن الحادث وقع في فندق دوبل تري التابع لسلسلة فنادق هيلتون في مدينة كيرنز التي تعتبر بوابة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.
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