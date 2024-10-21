تحطم مروحية في تكساس يخلف 4 قتلى

وقالت شرطة مدينة هيوستن في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19:54 بالتوقيت المحلي للولاية، عندما اصطدمت طائرة خاصة ببرج راديو في الحي الثاني من المدينة.
وقال المسؤولون إن جميع الأفراد الأربعة الذين لقوا حتفهم كانوا على متن المروحية ولم يصب أحد على الأرض في الحادث.
وبحسب الشرطة لم تتأثر أي من المنازل أو المباني بالحادث باستثناء برج الراديو، لكنها أشارت إلى أن الحريق الذي اندلع نتيجة الحادث امتد لمسافة تتراوح بين شارعين إلى ثلاثة شوارع.
وبينت الشرطة أن الحادث وقع في تقاطع شارع إنجيلكي وشارع إن. إنيس، على بعد خمس دقائق فقط من مينيت مايد بارك، موطن فريق هيوستن أستروس.
ووفقا للبيان فقد تعاملت فرق الإطفاء والدفاع المدني مع الحريق، ولا يزال التحقيق جارياً في حيثيات الحادث من قبل سلطات هيوستن ومجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفيدرالية.
روسيا اليوم
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