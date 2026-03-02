تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

10:54 ص

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، صباح اليوم الإثنين، بتحطم طائرة مقاتلة أميركية من طراز "إف-15" في سماء الكويت، مؤكدة نجاة طياريها بعد أن تمكنا من القفز بالمظلات قبل سقوطها.





وبحسب ما نقلته الهيئة عن مسؤول أمني لم تكشف هويته، فإن الطائرة أُصيبت بنيران صديقة أطلقها الجيش الأميركي في الكويت عن طريق الخطأ، وليس جراء استهداف إيراني.



وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قفز الطيارين وهبوطهما بالمظلات في الأراضي الكويتية، قبل أن تتولى قوات الأمن المحلية تأمينهما. كما وثّقت تسجيلات محاولة أحد المواطنين الاعتداء على أحد الطيارين ظنًا منه أنه إيراني، في حين أظهرت لقطات أخرى مواطنين وهم يساعدون أحد الطيارين ونقله في مركبة لحمايته.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث، كما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجيش الأميركي بشأن ملابسات سقوط الطائرة.





