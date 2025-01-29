تحطم مقاتلة "إف-35" أمريكية في ألاسكا ونجاة طيارها

وقال العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354، في تصريحات للصحفيين إن الطيار واجه "عطلا أثناء الطيران"، لكنه تمكن من القفز من الطائرة بسلام. وأضاف أن الطائرة تحطمت خلال "مرحلة الهبوط" في قاعدة إيلسون الجوية.
وأوضح تاونسند أن الطيار أعلن حالة طوارئ قبل وقوع الحادث، وأنه الآن في حالة مستقرة، ويخضع للفحوصات في إحدى المؤسسات الطبية.
وجاء في بيان من سلاح الجو الأمريكي أن الحادث وقع حوالي الساعة 12.49 ظهرا، وألحق "أضرارا كبيرة" بالطائرة.
وذكر تاونسند أن الطيار كان يشارك في تدريب روتيني في المجال الجوي عندما وقع الحادث، مؤكدا أن القوات الجوية ستجري "تحقيقا شاملا بهدف تقليل فرص تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
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