تحطم مقاتلة من طراز إف-35 بي تابعة للبحرية الأمريكية

11:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها قناة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك بوست"، تحطم طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» قرب قاعدة جوية بالقرب من سان دييجو بولاية كاليفورنيا، موضحة أنه شوهد دخان كثيف يتصاعد من قاعدة ميرامار الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية بعد الساعة العاشرة صباحاً . اضافة اعلان





وأكد مسؤولون في سلاح مشاة البحرية، أن فرق الطوارئ تستجيب لحادث تحطم طائرة من طراز «إف 35» وقعت على مدرج الطائرات، وأوضح المسؤولون، أن الطائرة تابعة للجناح الجوي الثالث لسلاح مشاة البحرية، المجموعة الجوية الحادية عشرة.



واندلع الحريق في منطقة من القاعدة تقع شرق المدرجات، بالقرب من تقاطع طريق كيرني فيلا وطريق جونسون، فيما أظهرت لقطات من مروحية إخبارية دخاناً كثيفاً وما بدا أنه طائرة محترقة بالقرب من القاعدة، كما أظهرت لقطات أخرى، طائرة محطمة إلى جزأين على الأقل وسط بقعة من الأرض المحروقة بحجم ملعب كرة قدم، ولم يتضح على الفور سبب التحطم، الذي وقع على بعد أمتار قليلة من المدرج.



من جانبه، قال متحدث باسم القاعدة العسكرية، إنه كان على متن الطائرة طيار واحد فقط، لكنه لم يكشف عما إذا كانت هناك أي إصابات.





