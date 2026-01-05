تحقيقات أميركية في "حادثة" استهدفت منزل نائب الرئيس في أوهايو

وأفادت الشبكة، نقلًا عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون لم تذكر اسمه، بأن السلطات احتجزت شخصًا واحدًا، مشيرة إلى أن فانس وأسرته لم يكونوا هناك في ذلك الوقت.
وأبرزت أن السلطات تحقق فيما إذا كان شخص ما يستهدف فانس أو عائلته.
وأوضحت أن السلطات لا تعتقد أن الشخص تمكن من دخول المنزل، وأن وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن أضرار لحقت، على ما يبدو، بنافذة واحدة على الأقل من نوافذ منزل فانس.
وأشارت إلى أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل بقليل.
وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركية إن "الجهاز ينسق مع إدارة شرطة سينسيناتي ومكتب المدعي العام الأميركي أثناء مراجعة قرارات الاتهام".
كما كشف مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "CNN" أن عائلة فانس كانت قد غادرت المدينة بالفعل قبل وقوع الحادث.
وأكدت تقارير أمريكية أن فانس كان في سينسيناتي خلال الأسبوع الماضي، وغادر بعد ظهر يوم الأحد.
سكاي نيوز
