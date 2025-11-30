الأحد 2025-11-30 06:45 م

تحقيقات موسعة وسحب منتجات مياه غير مرخّصة من الأسواق المصرية

مصر .. سحب منتجات مياه من الأسواق وسط ضجة بسبب فيديو أثار القلق
الأحد، 30-11-2025 05:29 م
الوكيل الإخباري-  قررت وزارة الصحة المصرية، سحب 8 أصناف مياه معدنية متداولة في الأسواق بعدد من المحافظات لعدم حصولها على التراخيص وعدم وجود بيانات معتمدة لمصادرها.اضافة اعلان


ويأتي الكشف عن القرار في ظل ضجة كبيرة أثارها صانع محتوى غذائي نشر فيديو زعم فيه تحليل عينات من أنواع مختلفة من المياه المعدنية المتداولة في السوق المصري، وتبيّن تلوّث بعضها وعدم مطابقتها للمواصفات، ما أثار قلقًا واسعًا قبل أن تبادر وزارة الصحة لنفي هذه النتائج وتؤكّد عدم اتباعها النهج العلمي.

ووفق القرار الجديد، وجّهت اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة المصرية بسحب الأصناف الثمانية بعد ثبوت عدم حصول الشركات المنتجة لها على الموافقات الرسمية من اللجنة، كما أن بعضها مجهول المصدر ودون بيانات معتمدة.

وضمّت القائمة منتجات تُتم تعبئتها من آبار جوفية عميقة دون عنوان أو منشآت غير مرخّصة، بجانب شركات لم تستوفِ اشتراطات استخراج تراخيص تداول المياه المعبّأة في السوق المصري.

ورصدت اللجنة تداول هذه المنتجات في محافظات مختلفة مثل الغربية والدقهلية والقليوبية، رغم عدم حصولها على الموافقات الفنية الخاصة بمطابقة الاشتراطات الصحية لآبار المياه واعتماد بيانات التشغيل والتعبئة.

ووجّهت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش للتأكّد من عدم تداول منتجات غير مرخّصة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

عربي ودولي تحقيقات موسعة وسحب منتجات مياه غير مرخّصة من الأسواق المصرية



 
 





