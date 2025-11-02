تحقيق في بلجيكا بعد تحليق مسيّرات فوق قاعدة عسكرية

ورُصدت ليلتي الجمعة والسبت مسيّرات فوق قاعدة كلين بروغل شمالي بلجيكا.
وقال وزير الدفاع تيو فرانكن على منصة إكس إن ما رُصد ليل السبت لم يكن "تحليقا عاديا، بل مهمة واضحة تستهدف" القاعدة.
وأشار إلى رصد طائرات أكبر على ارتفاعات أعلى.
وأضاف الوزير أن "طائرة مروحيّة تابعة للشرطة ومركبات دوريّة لاحقت إحدى المسيّرات، لكنها أضاعتها".
وفتحت السلطات تحقيقا بالأمر.
وشدد الوزير على أن القانون "يمنع منعا باتا تحليق مسيرات فوق المواقع العسكرية"، مضيفا "يجب على وزارة الدفاع بذل ما بوسعها لإسقاط هذه المسيرات".
