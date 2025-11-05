تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"

الوكيل الإخباري- في تطور دبلوماسي لافت، شهد الملف السوداني تحركا مكثفا لإنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عامين والتي مزقت البلاد وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في العالم.



وفي تطور مهم يمكن أن يؤدي إلى هدنة في الدولة التي أنهكتها الحرب، أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس، أن الجيش السوداني والدعم السريع أبدتا موافقة مبدئية على مقترح هدنة إنسانية قدمته "الآلية الرباعية الدولية".

اضافة اعلان



ويجري حاليا العمل على استكمال الجوانب الفنية واللوجستية تمهيدا لتطبيق وقف إطلاق نار يمتد لثلاثة أشهر مع طرح مقترح إضافي لتمديده إلى تسعة أشهر.



وأوضح بولس أن ممثلين عن الطرفين يشاركون في مفاوضات جارية في واشنطن، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف القتال.



وأكد أن الطرفين أبديا استعدادا مبدئيا للانخراط في المبادرة الأمريكية المدعومة من الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.



وأوضح أن المبادرة طرحت ضمن ما تم التوافق عليه في إطار الرباعية وأعلن عنها في 12 سبتمبر الماضي.



وأكد المبعوث الأمريكي أن الرباعية تعد إطارا فعالا لأنها تضم دولا قادرة على التأثير، موضحا أن خطة الرباعية حظيت بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وكندا.



وتتركز المحادثات الحالية حول التفاصيل الفنية لتطبيق الهدنة، بما في ذلك آليات التنفيذ وضمانات الالتزام، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.



وتتواصل المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في واشنطن دون الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن، حيث أكد بولس أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي وأن هناك توافقا مبدئيا على ضرورة وقف القتال، رغم استمرار النقاشات حول التفاصيل التنفيذية.