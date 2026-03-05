تخفيف القيود على الحركة وفتح مطار بن غوريون جزئيا

08:25 ص

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية البدء بتخفيف القيود على الحركة، والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تتوفر فيها ملاجئ.





كما تقرر فتح مطار بن غوريون أمام رحلات إعادة العالقين في الخارج، بمعدل طائرة واحدة كل ساعة.





