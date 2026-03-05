الخميس 2026-03-05 08:33 ص

تخفيف القيود على الحركة وفتح مطار بن غوريون جزئيا

مطار بن غوريون
مطار بن غوريون
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية البدء بتخفيف القيود على الحركة، والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تتوفر فيها ملاجئ.اضافة اعلان


كما تقرر فتح مطار بن غوريون أمام رحلات إعادة العالقين في الخارج، بمعدل طائرة واحدة كل ساعة.
 
 


مطار بن غوريون

