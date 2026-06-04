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تداول فيديو لمطالبة السعودية طاقم السفارة الإيرانية بالمغادرة.. ما حقيقته؟

تداول فيديو لمطالبة السعودية طاقم السفارة الإيرانية بالمغادرة.. ما حقيقته؟
علما السعودية وإيران
 
الخميس، 04-06-2026 06:32 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يكشف عن مطالبة السعودية لطاقم السفارة الإيرانية بمغادرة المملكة في غضون 24 ساعة.

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ولقي المقطع رواجا كبيرا حيث حاز على ما يزيد عن مليون مشاهدة في منصات اجتماعية عدة، من بينها "إكس" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، مصحوبا بوصف يقول: "المملكة العربية السعودية تطلب من طاقم السفارة الإيرانية في السعودية المغادرة خلال 24 ساعة".

 

وذكرت شبكة CNN أنها أجرت بحثا معمقا عن المقطع المتداول واكتشفت أن الفيديو قديم، علما بأن الرياض لم تصدر مؤخرا بيانا بهذا الشأن.

وأفادت الشبكة بأنه وباستخدام البحث العكسي، تم التأكد أن المقطع الذي ظهر خلاله مذيع قناة "العربية" نايف الأحمري، كان جزءا من تغطية للقناة في 21 مارس 2026، عندما أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن أعضاء من البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة، وليس مقطعا جديدا.

 
 


gnews

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