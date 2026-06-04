تداول فيديو لمطالبة السعودية طاقم السفارة الإيرانية بالمغادرة.. ما حقيقته؟

وأفادت الشبكة بأنه وباستخدام البحث العكسي، تم التأكد أن المقطع الذي ظهر خلاله مذيع قناة "العربية" نايف الأحمري، كان جزءا من تغطية للقناة في 21 مارس 2026، عندما أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن أعضاء من البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة، وليس مقطعا جديدا.
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