تداول فيديو لمطالبة السعودية طاقم السفارة الإيرانية بالمغادرة.. ما حقيقته؟

الوكيل الإخباري- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يكشف عن مطالبة السعودية لطاقم السفارة الإيرانية بمغادرة المملكة في غضون 24 ساعة.

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ولقي المقطع رواجا كبيرا حيث حاز على ما يزيد عن مليون مشاهدة في منصات اجتماعية عدة، من بينها "إكس" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، مصحوبا بوصف يقول: "المملكة العربية السعودية تطلب من طاقم السفارة الإيرانية في السعودية المغادرة خلال 24 ساعة".