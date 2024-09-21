تدمير واعتراض 101 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن الدفاعات الجوية المناوبة قامت بتدمير واعتراض 101 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تدمير واعتراض 53 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و18 أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و3 مسيرات في كل من مقاطعتي تفير وبيلغورود.

كما تم تحييد مسيرة معادية واحدة في أجواء كل من مقاطعتي سمولينسك وكورسك وجمهورية القرم، إضافة إلى 16 مسيرة فوق مياه بحر آزوف.