تدمير 150 مسيرة معادية فوق مناطق روسيا خلال 12 ساعة

وقالت الوزارة، في بيان، إن الطائرات المسيّرة ذات الأجنحة الثابتة أُسقطت فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف، إضافة إلى جمهورية القرم، وجمهورية أودمورتيا، وإقليم كراسنودار، وإقليم بيرم، والبحر الأسود.
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير جميع المسيّرات التي استهدفت تلك المناطق خلال الفترة المذكورة.
وتتهم موسكو القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات متكررة باستخدام الطائرات المسيّرة تستهدف مناطق حدودية وداخل العمق الروسي، بما في ذلك منشآت مدنية وبنى تحتية.
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