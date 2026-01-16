الجمعة 2026-01-16 09:47 م

تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025

جنود روس
جنود روس
 
الجمعة، 16-01-2026 08:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الجمعة، أن نحو 422 ألف شخص وقّعوا عقودا مع الجيش الروسي العام الماضي، بانخفاض قدره 6% عن عام 2024.

ولم تتضح الأسباب الدقيقة لهذا الانخفاض الطفيف، على الرغم من ورود تقارير تفيد بأن بعض المناطق الروسية خفّضت قيمة مكافآت التجنيد العام الماضي بسبب الضغوط الاقتصادية.

 
 


