تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الجمعة، أن نحو 422 ألف شخص وقّعوا عقودا مع الجيش الروسي العام الماضي، بانخفاض قدره 6% عن عام 2024.

