تراجع التجنيد في الجيش الروسي في 2025

ولم تتضح الأسباب الدقيقة لهذا الانخفاض الطفيف، على الرغم من ورود تقارير تفيد بأن بعض المناطق الروسية خفّضت قيمة مكافآت التجنيد العام الماضي بسبب الضغوط الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
-
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى البحرين
-
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في الرياض
-
رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم
-
رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران
-
روسيا تسجل نظاما سريعا للكشف عن فيروس إيبولا
-
الشرع يزور برلين الثلاثاء
-
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا الوضع في إيران هاتفيا