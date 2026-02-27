تراجع ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة وسط مخاوف من شطب وظائف

الوكيل الإخباري- سجلت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة تراجعاً في شهر شباط الحالي، لتفقد المكاسب التي تحققت خلال الشهرين الماضيين، وسط ارتفاع معدلات البطالة ومخاوف من شطب وظائف.

وأفادت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أن مؤشر ثقة المستهلكين من مجموعة GfK الذي يقيس نظرة الأفراد إلى أوضاعهم المالية والآفاق الاقتصادية العامة، أظهر انخفاضاً بمقدار ثلاث نقاط ليصل إلى سالب 19.