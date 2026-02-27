تراجع ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة وسط مخاوف من شطب وظائف

وأفادت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أن مؤشر ثقة المستهلكين من مجموعة GfK الذي يقيس نظرة الأفراد إلى أوضاعهم المالية والآفاق الاقتصادية العامة، أظهر انخفاضاً بمقدار ثلاث نقاط ليصل إلى سالب 19.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 15، وهو أعلى مستوى له منذ عام ونصف.
