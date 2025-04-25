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تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى بسبب الرسوم الأميركية

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 25-04-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   سجّلت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة انخفاضا حادا في شهر نيسان، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2023، وفقاً لمؤشر شركة (GfK) الذي تراجع بمقدار 4 نقاط ليصل إلى -23.

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ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، يأتي هذا التراجع نتيجة ارتفاع الضرائب وفواتير الخدمات، بالإضافة إلى القلق المتزايد من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.

 
gnews

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