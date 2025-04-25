تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى بسبب الرسوم الأميركية

الوكيل الإخباري- سجّلت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة انخفاضا حادا في شهر نيسان، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2023، وفقاً لمؤشر شركة (GfK) الذي تراجع بمقدار 4 نقاط ليصل إلى -23.

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