تراجع حركة السفن في مضيق هرمز مع استمرار التصعيد الأميركي الإيراني

07:41 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات شحن، الاثنين، تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في بداية الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. اضافة اعلان





وبحسب بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن، عبرت أربع سفن المضيق الأحد، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، فيما دخلت منذ الجمعة ثلاث ناقلات منتجات نفطية وناقلة نفط خام عملاقة إلى المضيق لتحميل شحنات نفط.



وتشمل بيانات المجموعة حركة سفن الحاويات والبضائع السائبة وناقلات المركبات والنفط والغاز والمواد الكيميائية.



ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استكمال الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية، ومنظومات دفاع جوي، ومواقع مراقبة ساحلية، وقدرات بحرية، ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، وشبكات اتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.



وخلال الأيام الماضية، تصاعدت التوترات في الممر البحري، بعدما أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في حين أكدت إيران أنها تستهدف السفن التي تقول إنها تنتهك قواعدها للملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس شحنات النفط العالمية.





