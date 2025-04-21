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ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع

ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع
ترامب
 
الإثنين، 21-04-2025 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إنه يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع بينهما.اضافة اعلان


وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة الأميركية المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة!".
 
gnews

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