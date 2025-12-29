الإثنين 2025-12-29 10:52 م

ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة"

الإثنين، 29-12-2025 09:56 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه يأمل في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة "بسرعة كبيرة".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما.


واللقاء هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.

 
 


