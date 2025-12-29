ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة"

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إلى مارالاغو، مقر إقامة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما.
واللقاء هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
