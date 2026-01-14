ترامب: أُبلغت بأن أعمال القتل توقفت في إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أُبلغ بأن عمليات القتل في إيران، خلال حملة القمع التي تشنها ضد الاحتجاجات الشعبية، توقفت.

