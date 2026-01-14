الأربعاء 2026-01-14 11:59 م

ترامب: أُبلغت بأن أعمال القتل توقفت في إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 14-01-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أُبلغ بأن عمليات القتل في إيران، خلال حملة القمع التي تشنها ضد الاحتجاجات الشعبية، توقفت.

اضافة اعلان


وعبر عن اعتقاده بأنه لا توجد حاليا أي خطة لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق، على الرغم من استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أُبلغت بأن أعمال القتل توقفت في إيران

الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

فلسطين البرغوثي: جميع المكونات الفلسطينية وافقت على لجنة إدارة غزة

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة إربد: الهطولات المطرية دفعة قوية للقطاع الزراعي

محافظ الكرك قبلان الشريف خلال زيارة ميدانية إلى منطقة الشهابية.

أخبار محلية محافظ الكرك يتفقد مناطق تأثرت بالأحوال الجوية

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية التنفيذ القضائي يدعو المواطنين إلى المبادرة بالاستفادة من هذه الفرصة

الفطر البري

أخبار محلية بعد تسجيل حالات تسمم في الاردن .. تحذيرات من الفطر البري

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية وزير الأشغال يوجه بتعزيز حمايات مخارج جسري "زرقاء ماعين وشقيق"

حسَّان ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين

أخبار محلية حسَّان ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين



 






الأكثر مشاهدة