ترامب: أتوقع استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل للأبد

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الوكيل الإخباري- رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه الاثنين، "إلى الأبد". اضافة اعلان





وقال ترامب لشبكة (إن.بي.سي نيوز)، "أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيستمر إلى الأبد".



وأبلغت إيران وإسرائيل الولايات المتحدة أنهما لن تشنا هجمات عسكرية ما لم تبادر الأخرى بذلك، وذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 12 يوماً، وفقاً لمسؤول كبير في البيت الأبيض.



وكان ترامب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.