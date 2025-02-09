ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا

جاء تصريح ترامب في مقابلة حصرية، قالت الصحيفة إنها أجرتها معه على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" مساء الجمعة الماضي.
عندما سئل عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال ترامب "من الأفضل ألا أقول"، حسب الصحيفة.
وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت، كل هؤلاء القتلى الشباب.
وأكد ترامب أن لديه خطة ملموسة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وقال: "آمل أن يكون (وقف النزاع) سريعا. كل يوم يموت الناس. هذه الحرب في أوكرانيا سيئة للغاية. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".
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