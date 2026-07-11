ترامب: أجريت فحصًا طبيًا مثاليًا وطلبت اختبارًا إدراكيًا جديدًا

11:53 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه "انتهى للتو" من إجراء فحص طبي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، في إشارة إلى الفحص الذي خضع له في أواخر مايو، والذي قال البيت الأبيض بعده إنه يتمتع بصحة ممتازة. اضافة اعلان





وكتب ترامب، الذي بلغ الثمانين من عمره في يونيو، في منشور على منصة "تروث سوشال": "انتهيت للتو من فحص طبي مثالي في مركز والتر ريد، وأنا أجري هذا الفحص كل ستة أشهر".



وأضاف: "طلبت إجراء اختبار إدراكي آخر، وأنا الرئيس الوحيد الذي يفعل ذلك، ثلاث مرات، وتفوقت فيها جميعًا، وأجبت عن كل سؤال على نحو صحيح".



وأوضح البيت الأبيض أن ترامب كان يشير إلى الفحص الطبي الذي خضع له في مايو.



وأدرج ترامب هذا التصريح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، وزميلها جوناثان سوان، اللذين نشرا في الآونة الأخيرة كتابًا عن عودة ترامب إلى السلطة، وهو ما قوبل باهتمام واسع النطاق.



وتناول كتاب هابرمان وسوان، الذي يحمل عنوان "تغيير النظام.. داخل رئاسة دونالد ترامب الإمبراطورية"، المخاوف السائدة بين بعض معاوني البيت الأبيض بشأن عمر ترامب، وقدرته على التحمل، وحالته البدنية.



ويبلغ ترامب 80 عامًا، وهو أكبر شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة.



وأصبحت التساؤلات حول صحة القادة المتقدمين في السن ولياقتهم الذهنية قضية متكررة في واشنطن، بعد أن أدت المخاوف بشأن القدرات الإدراكية للرئيس السابق جو بايدن، في نهاية المطاف، إلى إنهاء حملته لإعادة انتخابه في عام 2024.



وجدير بالذكر أن ترامب تفاخر مرارًا بأدائه في الاختبارات المعرفية، قائلًا إنه خضع لها عدة مرات وحقق أفضل النتائج.





