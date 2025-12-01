ترامب: أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس فنزويلا مادورو

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان تحدث مع مادورو "لا أريد التعليق على الأمر. الإجابة هي نعم". وكان يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية.
ويأتي الكشف عن المكالمة الهاتفية في الوقت الذي يواصل فيه ترامب استخدام خطابه المتشدد تجاه فنزويلا، مع تفكيره في إمكانية اللجوء إلى الدبلوماسية.
