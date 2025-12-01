الإثنين 2025-12-01 08:27 ص

ترامب: أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس فنزويلا مادورو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الإثنين، 01-12-2025 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يذكر تفاصيل عما ناقشه الزعيمان.اضافة اعلان


وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان تحدث مع مادورو "لا أريد التعليق على الأمر. الإجابة هي نعم". وكان يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية.

ويأتي الكشف عن المكالمة الهاتفية في الوقت الذي يواصل فيه ترامب استخدام خطابه المتشدد تجاه فنزويلا، مع تفكيره في إمكانية اللجوء إلى الدبلوماسية.
 
 


