ترامب: أجريت مناقشة مع الرئيس الصيني حول قضايا التجارة وتيك توك

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "كانت المكالمة جيدة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا وأن نبدأ فورا. ناقشنا مسألة تحقيق التوازن التجاري والفنتانيل وتيك توك، والكثير من الموضوعات الأخرى".
وأضاف "أنا والرئيس شي سنبذل كل ما بوسعنا لجعل العالم أكثر سلاما وأمانا!".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) في وقت سابق أن شي وترامب تحدثا هاتفيا اليوم، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وقال ترامب في 6 يناير كانون الثاني إنه وشي يتواصلان عن طريق ممثلين، وعبر عن تفاؤله بشأن العلاقة بينهما.
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